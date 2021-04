77-Jährige in Grazer Tiefgarage überfallen und beraubt

Der Mann war zu ihr in den Pkw gestiegen und hatte sie bedroht, worauf sie ihm ihr Bargeld geben musste. Dann flüchtete er. Die alte Dame wurde nicht verletzt. Eine Fahndung verlief negativ, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte. Die Exekutive bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Der Mann hatte der Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung gegen 16:53 Uhr in einer Tiefgarage bei einem Einkaufszentrum in der Lazarettgasse offenbar aufgelauert und sich plötzlich zu ihr in ihren Pkw gesetzt. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte er die Herausgabe ihres Geldes, dann rannte er davon. Der Räuber flüchtete unmittelbar nach der Tat zu Fuß in östliche Richtung zum Parkplatz einer Postfiliale. Von dort setzte er mit einem dunklem E-Scooter - einem mopedähnlichen, einspurigen Elektrofahrzeug ohne Kennzeichentafel - seine Flucht fort, wurde allerdings dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Der Räuber soll rund 1,80 Meter groß sein, ist laut Beschreibung durch das Opfer von eher schlanker Statur, ein heller Haupttyp und sprach einwandfreies Deutsch ohne Akzent. Er trug u.a. eine dunkle, wahrscheinlich blaue Hose, dunkle Schuhe und eine olivgrüne Sportjacke mit Kapuze und eine FFP-2-Maske. Der Mann hatte eine schwarze Faustfeuerwaffe bei sich.

Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos ersucht etwaige Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 059133 65 3333 zu melden.