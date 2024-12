76-Jährige vergewaltigt: Duo im Bezirk Baden gefasst

Das Duo im Alter von 21 und 29 Jahren soll die Pensionistin am Samstag in ein Auto gezerrt und missbraucht haben. Ein Zeuge rief die Polizei. Die Männer wurden festgenommen, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Montag auf Anfrage Medienberichte. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Bei den Verdächtigen soll es sich laut "Kurier" um einen bosnischen und einen kroatischen Staatsbürger handeln, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden sein dürften. Das Duo soll die Frau in der Ortschaft der Stadtgemeinde Traiskirchen auf der Straße angesprochen haben.

Am Montagnachmittag verhängte das Landesgericht Wiener Neustadt U-Haft über die beiden Männer. Als Gründe für die Entscheidung gab Sprecherin Birgit Borns auf Anfrage Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr an.

