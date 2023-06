75-jährige Geisterfahrerin verursachte Unfall

Sie wurde nach einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw ausgeforscht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Frau erwarten nun Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft. Laut Polizei war die 75-Jährige bei Stockerau Nord in Richtung Hollabrunn aufgefahren, bemerkte ihren Irrtum, drehte auf dem Beschleunigungsstreifen um und fuhr anschließend in die falsche Richtung. Auf Höhe der Abfahrt Stockerau Ost kam es zum Unfall. Anschließend drehte die Lenkerin neuerlich um und setzt ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Ausgeforscht wurde sie anhand eines Videos, weil der Wagen des 24 Jahre alten Unfallgegners, eines slowakischen Staatsbürgers, über eine "Dashcam" verfügt. Die Kollision wurde deshalb aufgezeichnet.

Die 75-Jährige wird wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung an die Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion mit. Gleichzeitig erfolgt Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg wegen der Geisterfahrt und der Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

