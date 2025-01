73-jährige Frau bei Messerangriff auf Grazer Friedhof schwer verletzt

Sie erlitt mehrfache Schnittwunden im Gesicht und am Hals. Das Landeskriminalamt ermittelt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief ergebnislos. Die Frau konnte noch nicht befragt werden.

Die Pensionistin hatte sich gegen 16.40 Uhr am Grab ihres verstorbenen Mannes am Friedhof beim Uni-Klinikum befunden, als sie von dem Mann angegriffen wurde. Andere Friedhofsbesucher fanden die lebensgefährlich verletzte Frau und verständigten die Rettungskräfte. Die Frau musste noch am frühen Abend notoperiert werden.

Landeskriminalamt bittet um Hinweise

Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Täter, jedoch ergebnislos. Das Landeskriminalamt bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Derzeit ist weder ein mögliches Tatmotiv noch ein konkreter Anhaltspunkt zum Angreifer bekannt. Zeugen mögen sich beim LKA unter der Telefonnummer 059133 60 3333 oder beim Notruf 133 melden.

Die 73-Jährige befand sich am Donnerstag auf der Intensivstation, ihr Zustand war stabil. Eine Befragung der Grazerin war aufgrund des Gesundheitszustandes noch nicht möglich.

Mehr zum Thema Chronik Vorarlberger (17) stürzte mit Auto seines Vaters 80 Meter ab BREGENZ. Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist am Mittwochabend in Viktorsberg (Bez. Vorarlberger (17) stürzte mit Auto seines Vaters 80 Meter ab

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper