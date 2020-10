Coronavirus: 714 neue Fälle, mehr als 100 Intensivpatienten

Nach dem zweithöchsten Anstieg der Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Epidemie in Österreich am Samstag mit über 1.000 Fällen ist das Plus am Sonntag dreistellig ausgefallen: 714 positive Tests wurden nach Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium in den vergangenen 24 Stunden gemeldet.

Am Vortag waren es nach diesen Angaben 1.058 bestätigte neue Ansteckungen gewesen, knapp am bisherigen Höchstwert vom 26. März mit 1.065. Mit heutigem Stand (04. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 813 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben.

Erst am Freitag wurde in Oberösterreich ein neuer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt - die OÖN haben darüber berichtet.

Mehr als 100 Patienten auf Intensivstationen

Die Zahl der Intensivpatienten überstieg indes die 100er-Marke: Am Sonntag befanden sich zwar etwas weniger Menschen wegen Covid-19 in Krankenhäusern - 476 Patientinnen und Patienten nach 494 am Samstag. Angewachsen ist allerdings die Anzahl der Intensivpatienten, von 97 auf 103.

Bisher gab es in Österreich 48.146 positive Testergebnisse, 813 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 und 38.629 Menschen, die von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen sind. Die Zahl der bestätigten aktuellen Corona-positiven Fälle lag demnach am Sonntag bei 8.704, nach 8.578 vom Vortag. Die neuen Corona-Fälle seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Wien: 249

249 Niederösterreich: 134

134 Oberösterreich: 127

127 Tirol: 69

69 Steiermark: 38

38 Salzburg: 34

34 Vorarlberg: 32

32 Kärnten: 19

19 Burgenland: 12

Video: Wie die hohe Steigerung bei den Neuinfektionen der vergangenen Tage interpretiert werden kann, erklärt Günther Mayr von der ZIB-Wissenschaftsredaktion.

Deutlich weniger neue Coronafälle in Wien

Nach dem gestrigen Allzeithoch in Wien von 474 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist die Zahl der hinzugekommenen Corona-Fälle von Samstag auf Sonntag deutlich niedriger gelegen. 249 positive Tests wurden gemeldet, womit die Gesamtzahl auf 17.410 anstieg, wie der medizinische Krisenstab der Stadt per Aussendung mitteilte. An Wochenenden sind die Zahlen allerdings stets niedriger, da Labore weniger Testergebnisse einmelden.

Corona-Teststraße in Wien Bild: AFP

Ebenfalls zurückgegangen sind die "aktiven" Fälle: Laborierten am Samstag noch 4.448 Wienerinnen und Wiener an Covid-19, waren es tags darauf nur noch 4.378. Allerdings sind vier zusätzliche Todesfälle zu beklagen, deren Zahl somit auf 259 anstieg. Drei Frauen - 93, 91 und 76 Jahre alt - sowie ein 85-jährigen Mann sind an oder mit dem Virus verstorben. 12.777 Personen sind inzwischen wieder genesen.

Kärntner Kindergarten wegen Clusterbildung geschlossen

In Kärnten hat sich ein neuer Coronavirus-Cluster gebildet. Nachdem im Kindergarten Globasnitz (Bezirk Völkermarkt) eine Kindergärtnerin am Freitag ein positives Testergebnis erhalten hatte, sind nun zwölf neue Infizierte hinzugekommen. Unter ihnen befinden sich eine weitere Pädagogin sowie acht Kinder. Der Kindergarten bleibt nun vorerst für drei Tage geschlossen. Nach dem ersten positiven Fall wurden 38 Personen getestet, 22 weitere Testungen erfolgen nun am Sonntag und Montag. Abgesehen von den betätigten Infizierten befinden sich 42 Personen in Quarantäne.

Mit Gallizien war noch ein zweiter Kindergarten im Bezirk Völkermarkt vom Coronavirus betroffen. Die Infektion einer Kindergarten-Helferin wurde am Freitagabend bekannt. Die 32 Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden am Montag getestet. Beim "Almabtriebs"-Cluster im Bezirk Hermagor sind am Sonntag keine neuen Fälle hinzugekommen. Weiterhin waren diesem 46 Fälle zuzurechnen.

