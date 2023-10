Pensionistin bei Hundespaziergang ausgeraubt und verletzt

Laut Polizei ließen die Täter ihr Opfer am Boden liegend zurück. Ein Passant hatte die Tat aus der Ferne gesehen, die Polizei alarmiert und war der Frau zu Hilfe geeilt. Die Rettung brachte die 71-jährige Villacherin ins Krankenhaus. Das geraubte Mobiltelefon wurde geortet und in einer Hecke gefunden. Die Täter dürften es weggeworfen haben. Eine Fahndung am Abend blieb erfolglos.

