70-jähriger Deutscher tot in Tiroler Klamm entdeckt

Die Leiche wurde per Polizeihubschrauber geborgen. (Symbolbild)

Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen, bestätigte eine Polizeisprecherin entsprechende Medienberichte. Einer am Dienstag durchgeführten Obduktion zufolge sei von einem Unfall auszugehen. Der Leichnam war von einem Wanderer in einem Bachbett nahe einer Hängebrücke gefunden worden. Laut Obduktion dürfte der 70-Jährige im alpinen Gelände gestürzt sein. Die Erhebungen der Alpinpolizei dazu dauerten an.

