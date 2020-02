7-Jährige ermordet: Täter beeinflusst von Manga-Serie?

Am Donnerstag wird gegen den Jugendlichen noch einmal verhandelt. Dass die Tat als Mord zu beurteilen ist, steht bereits fest. In der Verhandlung geht es um die Frage, ob der Bursch im Tatzeitpunkt zurechnungsfähig und damit schuldfähig war. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte zu diesem Punkt eine weitere Expertise und eine neue Verhandlung angeordnet.

Gutachterin Kathrin Sevecke kommt nun zum Schluss, dass bei dem Jugendlichen zwar eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, aber Zurechnungsfähigkeit gegeben war. Ihrer Ansicht nach gibt es "starke Anhaltspunkte", dass der Mediengewaltkonsum des Burschen, der sich oft über Stunden hinweg japanische Manga-Serien anschaute, ein "wesentlicher Faktor" für die Bluttat war.

"Der Thrill des Tötens"

Speziell "Death Note" – die erklärte Lieblingsserie des Schülers – dürfte "mit dazu geführt haben, dass er den ,Thrill des Tötens’ erleben wollte", heißt es im Gutachten. Der bald 18-Jährige identifizierte sich demnach mit dem zentralen Protagonisten in "Death Note", der als bester Schüler Japans übernatürliche Kräfte erlangt und – begleitet vom Todesgott Ryuk – zu töten beginnt, um seinem Gerechtigkeitsideal Genüge zu tun. Unter dem Einfluss dieser und ähnlicher Serien entwickelte der Täter laut Gutachten eine Persönlichkeitspathologie, in der sich Inhalte wie in "Death Note" widerspiegeln, wie Sevecke notiert.

Mit einem Urteil wird am Donnerstagnachmittag gerechnet.