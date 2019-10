69-jährige Kärntnerin wurde Opfer eines Liebesbetrügers

Die 69-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist im Internet Opfer eines Liebesbetrügers geworden. Sie hatte den Täter - einen angeblichen US-General - laut Polizei über eine Partnerbörse kennengelernt. Er stellte ihr Goldbarren als Geschenk in Aussicht, woraufhin die Frau dafür mehrere Tausend Euro an angeblichen Lager- und Zollgebühren überwies.

Weil sie schließlich auch noch das "FBI New York" über einen Messenger-Dienst zu Zahlungen aufforderte, wurde die Kärntnerin misstrauisch. Sie ging zur Polizei und erstattete Anzeige.

