69-Jährige Kärntnerin von 2 Hunden attackiert und verletzt

Eine 69-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land ist am Sonntagnachmittag beim Spazierengehen von zwei Hunden angegriffen worden. Eines der Tiere biss der Frau in das Bein, wodurch sie verletzt wurde. Die Hunde waren nicht angeleint und trugen auch keinen Maulkorb. Dem 69-jährigen Besitzer gelang es nur mit einem Holzstück, seine Hunde von der Frau zu vertreiben. Die 69-Jährige suchte selbst einen Arzt auf und erstattete danach Anzeige, teilte die Polizei am Montag mit.

Vorfälle wie diese lassen schlimme Erinnerungen aufkommen an die schreckliche Hundeattacke von Naarn im vergangenen Jahr.

