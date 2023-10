67-Jähriger starb bei Wohnungsbrand

Entsprechende Medienberichte bestätigte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Die Ursache für das Feuer in dem Mehrparteienhaus war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Beamte von Landes- und Bundeskriminalamt rückten in den Vormittagsstunden aus.Enzesfeld-Lindabrunn. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte gegen 6.00 Uhr. Der 67-Jährige wurde in der Wohnung entdeckt, umgehend durchgeführte Reanimationsversuche scheiterten.

