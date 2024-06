66-Jähriger in Vösendorf von Trio attackiert - tot

Der Mann war Ende Mai von einem Trio attackiert worden und erlag am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei am Freitag. Die drei Verdächtigen im Alter von 25 bis 46 Jahren sind flüchtig, nach ihnen wird gefahndet. Schwer verletzt wurde bei der Attacke auch der 29-jährige Sohn des nunmehr Verstorbenen.

Zu der Auseinandersetzung war es am 29. Mai gekommen. "Im Zuge einer Streitigkeit während einer Feier", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Veröffentlichung von Fotos der Beschuldigten an. Hinweise zum Aufenthalt der Männer wurden an die Polizeiinspektion Vösendorf (Tel.: 059133-3343) erbeten.

