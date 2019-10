65 Meter mit Auto abgestürzt

Die 65-jährige Autofahrerin ist am Nachmittag mit ihrem Wagen von einem Güterweg in Rauris (Bezirk Zell am See) abgekommen und 65 Meter über einen steilen Hang gestürzt. Der Pkw blieb auf einem Weg liegen.

Wanderer hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Einheimische wurde im Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.