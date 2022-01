Später Mittwochvormittag in Gröbming. Ruhig geht es zu in der etwas mehr als 3100 Einwohner zählenden Kommune im Bezirk Liezen. Im "Markt", so nennen die Einheimischen das Zentrum, sind nur vereinzelt Autos und Passanten unterwegs. Abseits davon, wenige hundert Meter vom Ortskern entfernt, liegt ein gelbes Mehrparteienhaus friedlich im strahlenden Sonnenschein. Nichts deutet auf die Tragödie hin, die sich hier am Dienstagnachmittag zugetragen hat.