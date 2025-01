62 Schafe bei Stallbrand im Bezirk St. Pölten verendet

Zwei Frauen im Alter von 51 und 62 Jahren zogen sich laut Polizei beim Versuch, die in der Scheune untergebrachten Tiere zu retten, leichte Verletzungen zu. Vier Schafe konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache soll am Dienstag ermittelt werden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage mit.

Ein Nachbar hatte den Brand in der Katastralgemeinde St. Andrä an der Traisen kurz vor 16.30 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Es wurde die höchste Alarmstufe "B4" ausgelöst. Zwölf Feuerwehren rückten aus. Der Brand war in den Abendstunden unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich langwierig. Der Einsatz war am Montagvormittag weiterhin im Gange.

