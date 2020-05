60 Prozent der heimischen Fischarten sind gefährdet

Eine neue Studie der Universität für Bodenkultur (Boku) im Auftrag des WWF belegt den drastischen Lebensraumverlust für gefährdete Arten in Österreichs Flüssen. Aufgrund jahrelanger Fehlentwicklungen können Flüsse nur in 17 Prozent des gesamten Gewässernetzes ohne Hindernisse frei fließen, weniger als 15 Prozent befinden sich in sehr gutem ökologischem Zustand und lediglich ein Prozent wird von ökologisch bedeutenden, intakten Auen begleitet.

Die Folgen daraus: Rund 60 Prozent der heimischen Fischarten gelten heute als gefährdet. Von den 58 heimischen Fischarten, die heute noch in Fließgewässern anzutreffen sind, sind laut Boku-Studie 34 entweder gefährdet, stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Die Wissenschaftler untersuchten 32.267 Flusskilometer. Auf 5000 Kilometern gibt es noch Äschen, nur noch auf 330 Kilometern sind die Bestände in gutem Zustand. Nur 50 Kilometer davon sind jedoch vor weiterer Verbauung streng geschützt. Ähnlich ist die Situation beim Huchen: Auf 403 Kilometern sind die Bestände intakt, nur neun Prozent dieser Strecken sind aber geschützt.

"Österreichs Flüsse sind zu stark reguliert und verbaut, vor allem durch die mehr als 5200 Wasserkraftanlagen", sagt Bettina Urbanek vom WWF Österreich. "Trotzdem sind hunderte neue Kraftwerke geplant – und das oft auch noch in ökologisch sensiblen Gebieten."

Die Umweltschutzorganisation fordert deshalb von der Politik einen Rettungsplan für die letzten intakten Flüsse. "Die Bundesregierung muss die Ökostromförderung grundlegend reformieren und mit Naturschutzkriterien ausstatten", so Urbanek. "Neue Kraftwerke an den letzten intakten Flussstrecken müssen verhindert werden."