60 Meter hohe Wasserwand: "Front" gegen Feuer im Höllental ist aufgebaut

Mehr als 120 Hektar, also 1,2 Quadratkilometer, Gebirgswald sind auf der Südseite des Schneebergs in Reichenau an der Rax bereits den Glutnestern und Flammen zum Opfer gefallen. Um ein Übergreifen des Waldbrandes auf das Rax-Massiv zu verhindern, haben 400 Feuerwehrleute eine "Verteidigungslinie" errichtet, teilte Franz Resperger vom niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommando mit.

Auf der gesperrten Bundesstraße, der B27, nehmen seit gestern fünf große Tanklöschfahrzeuge Stellung. Diese sollen auf Knopfdruck eine bis zu 60 Meter hohe Wasserwand erzeugen. Mit 4000 Litern Wasser pro Minute soll dadurch ein nasser Wall entstehen, der den drohenden Funkenflug stoppen soll. Denn weiterhin macht der Wind mit Böen von 40 bis 50 Kilometern pro Stunde den Einsatzkräften in dem trockenen Gebiet große Sorgen. Im Höllental entwickelt der Wind einen "Düseneffekt" und wird noch stärker. Wohnhäuser seien derzeit nicht gefährdet, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber. Ergiebigen Regen soll es im Katastrophengebiet aber "erst frühestens Montag oder Dienstag geben", so Resperger gestern. Weiterhin im Einsatz sind auch acht Hubschrauber des Bundesheeres und der Polizei. Sie fliegen im Minutentakt mit Wasserbehältern und werfen das Löschwasser über den gefährdeten Gebieten ab.

Warum der Brand ausgebrochen ist, ist weiterhin unbekannt. Blitzschlag wird ausgeschlossen, bleiben nur von Menschenhand bewirkte Zündquellen übrig. Vermutet wird, dass Wanderer ein Lagerfeuer gemacht oder achtlos eine Zigarette weggeworfen haben. Die ersten Erhebungen der Polizei laufen. Die Erdfeuer glosen nun auch unterirdisch, weil die Wurzeln etlicher Bäume in Brand geraten sind.

Kanzler dankte Helfern

Ein Bild der Lage vor Ort machte sich gestern auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg. "Das Engagement der vielen Freiwilligen, die sich extra Urlaub nehmen, um hier mit anzupacken, ringt mir höchsten Respekt ab", betonte der Regierungschef. Die Zusammenarbeit aller Blaulichtorganisationen sei "wirklich beeindruckend".

Der brennende Wald gehört der Stadt Wien und ist Wasserschutzgebiet. Eine Wiederaufforstung dürfte Jahrzehnte dauern. Laut den Behörden handelt es sich um den "größten Waldbrand, den es in Österreich je gab". Die Universität für Bodenkultur führt aber eine Statistik, wonach in Tirol im Jahr 1947 zwei Quadratkilometer Wald zerstört worden sind.