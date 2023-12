6 Verletzte bei Pistenunfällen in Oberösterreich und Salzburg

6 Personen haben sich bei Unfällen auf Skipisten in Salzburg und Oberösterreich verletzt. Am Katschberg (Lungau) kollidierte Samstagmittag eine Skifahrerin mit einer 15-jährigen Snowboarderin aus Bayern. Das Mädchen kam zu Sturz, verletzte sich und wurde ärztlich versorgt. Bei der Talstation Katschberg-Aineck stießen ein 66-jähriger Kärntner Skifahrer und ein 17-jähriger Snowboarder zusammen, berichtete die Salzburger Polizei am Samstag.

Der 66-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, der englischsprachige Snowboarder fuhr davon, ehe seine Daten aufgenommen werden konnten. In Obertauern kollidierten zu Mittag ein 51-jähriger Skifahrer aus Münster und ein 31-jähriger kroatischer Snowboarder auf der Seekarspitzabfahrt. Der Deutsche verletzte sich bei dem Sturz und wurde ins Ärztehaus gebracht. Der Snowboarder blieb unverletzt. Auch auf der Schönalmabfahrt gab es einen Crash - zwischen einem 19-jährigen Nordrhein-Westfalen und einem 52-jährigen Bayern. Beide mussten ihre Verletzungen behandeln lassen.

Bereits am Freitag kam eine zehnjährige Skifahrerin aus Deutschland auf der Stierwiesenabfahrt am Hochficht (Bezirk Rohrbach) von der Piste ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

