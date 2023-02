59-Jähriger bei Forstunfall im Bezirk Amstetten gestorben

Der Niederösterreicher dürfte zwischen 11.00 und 12.00 Uhr in Allhartsberg einen Baum mit einer Seilwinde geborgen haben und dabei von einem Ast am Kopf getroffen worden sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Eine Frau fand den Leblosen um 13.15 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Das zuständige Forstinspektorat wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.