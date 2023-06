58-Jähriger soll 18 Brände gelegt haben

Die seit 14. Februar 2022 andauernde Serie war mit 10. April des Vorjahres abrupt zu Ende. Bei einem neuerlichen Brand heuer am 21. März beim Figurenteich in Guntramsdorf wurde der wegen eines ähnlichen Delikts polizeilich vorgemerkte Mödlinger ertappt. Nach anfänglichem Leugnen gestand er. Der 58-Jährige gab an, dass er am Figurenteich Müll gesammelt hätte, den er mit einem Feuerzeug entzündet habe, um ihn zu "entfernen".

Die Polizisten verständigten daraufhin das Landeskriminalamt Niederösterreich, das die Ermittlungen zur Brandserie führte. Durch die Taten in Mödling, Maria Enzersdorf, Guntramsdorf und Gumpoldskirchen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe, verletzt wurde niemand. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.