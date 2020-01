57-Jähriger bedrohte Ehefrau und Stieftochter mit dem Umbringen

Einschreitende Polizisten nahmen den Mann fest, sie wurden von dem Mann beschimpft. Im Hause fanden die Beamten Gewehre, Pistolen und Munition, der Steirer besitzt dafür keine Genehmigung. Er wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.

Der betrunkene Mann hatte am Freitagabend seine Ehefrau und die Stiefbewohner mehrfach körperlich angegriffen, wie die Landespolizeidirektion am Montagnachmittag bekannt gab. Die Frauen konnten die Polizei verständigen. Als die Uniformierten gegen 19.00 Uhr bei dem Haus eintrafen, hatte sich die Frau bereits in Sicherheit bringen können. Der 57-Jährige befand sich noch im Haus. Als die Polizisten die Ehefrau befragen wollten, kam auch die Stieftochter aus dem Haus gelaufen, dabei versuchte sie der Obersteirer erneut zu attackieren. Beide Frauen wurden umgehend in Sicherheit gebracht und vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt bzw. im LKH Bruck/Mur behandelt.

Der alkoholisierte 57-Jährige schrie in der Folge lautstark aus einem Fenster des ersten Stockes und beschimpfte die Polizisten. Nachdem die Beamten in Erfahrung gebracht hatten, sich die drei minderjährige Kinder der Stieftochter noch im Objekt befanden und obendrein der Verdacht bestand, dass der Mann verbotene Waffen haben könnte, gingen sie vorsichtig ins Hausinnere. Die Kinder wurden in Sicherheit gebracht, der Mann schließlich festgenommen.

Bei der Durchsuchung wurden mehrere Schuss- und Stichwaffen gefunden. Gegen den 57-Jährigen wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Er gab bisher nur teilweise die Angriffe und Drohungen zu.

