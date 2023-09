57-Jährige von Mutterkuh attackiert und verletzt

Die Frau hatte laut Polizei ein Kalb vom Feld in den Stall bringen wollen. Als sie sich dem Kalb näherte wurde sie plötzlich von der Mutterkuh angegriffen und zu Boden gestoßen. Die 57-Jährige wollte sich daraufhin schützen, wurde aber weiterhin von der Kuh attackiert. Eine 48-jährige Passantin kam der Frau letztlich zu Hilfe und "befreite" sie.

Diese war gerade neben dem Feld am Gehsteig vorbeigegangen, konnte die Mutterkuh schlussendlich in Schach halten und die Verletzte aus dem Feld herausholen, berichtete die Exekutive am Donnerstag. Die Frau wurde in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Nach einer ambulanten Behandlung konnte sie das Spital bereits wieder verlassen.

