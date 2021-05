562 Neuinfektionen am Donnerstag

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Österreich 562 neue Infektionen und 19 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Bereits seit sieben Tagen hat die Zahl der Corona-Fälle in Österreich nie die 1.000er-Marke überschritten - das letzte Mal war dies am 12. Mai mit 1.194 Neuinfektionen der Fall.

