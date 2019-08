55-Jähriger stürzte wegen Hornissen-Stich vom Hochsitz

Der Jäger wollte in einem Wald in der Weststeiermark herabhängende Äste nahe der Konstruktion abschneiden. Als er die Tür zum Hochsitz öffnete, stach ihn plötzlich das Insekt. Er fiel rücklings rund drei Meter tief. Der Steirer rief seine Frau an und die wiederum die Einsatzkräfte.

Der Mann war laut Landespolizeidirektion Steiermark gegen 9.00 Uhr in St. Josef (Bezirk Deutschlandsberg) vom Hochsitz gestürzt. Nachdem die Feuerwehr ihn aus dem unwegsamen Gelände gerettet hatte, brachten ihn die Einsatzkräfte zunächst ins LKH Weststeiermark. Von da wurde er allerdings weiter in das LKH Graz gefahren.