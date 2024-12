54-Jähriger stürzte auf Rax in den Tod

Die Leiche wurde nach einer Suchaktion gefunden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch. Der Mann war mehr als 30 Meter abgestürzt. Hinsichtlich der Abgängigkeit des 54-Jährigen war am Montagabend die Anzeige erstattet worden. Eine nächtliche Suche wurde am Dienstag gegen 2.30 Uhr unterbrochen und in der Früh fortgesetzt.

Gegen 8.20 Uhr zeigte ein Zeuge laut Polizei an, dass er eine leblose Person unterhalb der "Vilma Haid Aussicht" wahrgenommen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nur mehr der Tod des Abgängigen festgestellt werden.

