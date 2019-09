54-Jährige verunglückte bei Klettertour in Tirol

Die Frau war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden, da sie nicht zur Arbeit erschienen war. Weil sie am Tag zuvor eine Tour am Kufsteiner Klettersteig gemacht hatte, wurde dort eine Suchaktion unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers eingeleitet. Schließlich wurde die 54-Jährige im Bereich des Gamskares tot aufgefunden.

