53-Jähriger stürzt in Kärnten 150 Meter in den Tod

Ein 53-jähriger Mann ist am Samstag bei einer Wanderung in den Karawanken in Kärnten tödlich verunglückt. Im unwegsamen Gelände sei der Mann, der in Begleitung eines weiteren Wanderers zum Gipfel der Rjautza unterwegs war, gegen 11.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache etwa 150 Meter abgestürzt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.