53-Jährige starb bei Skitour

Eine 53-jährige Deutsche stürzte im Kleinwalsertal bei einer Skitour über einen Abhang in einen Bach, wo sie mit dem Kopf im Wasser liegen blieb. Ihr Begleiter stieg zu der Frau ab, jedoch wies die Verunglückte kein Lebenszeichen mehr auf. Die Reanimationsversuche des Ersthelfers sowie des herbei gerufenen Notarztes blieben erfolglos.

Die beiden Tourengeher hatten ihre Skitour am Vormittag in Baad (Bezirk Bregenz) aufgenommen und waren über den sogenannten Sommerweg durch das Turatal in Richtung Güntlispitze auf dem Weg. Auf Grund der vereisten Schneedecke montierten die beiden Tourengeher nach der Überquerung des Derrenbaches Harscheisen auf ihre Tourenski und führten den Aufstieg weiter fort. Nach einem weiteren kurzen Aufstieg im steileren Gelände kippte die 53-jährige Frau während einer Wende nach vorne um und rutschte ohne Halt zu finden etwas 100 bis 120 Meter den Steilhang ab.

