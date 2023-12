500.000 digitale Führerscheine und 100.000 Altersnachweise aktiviert

Das teilte das Staatssekretariat für Digitalisierung und Telekommunikation in einer Aussendung mit. Nächstes Jahr sollen auch der digitale Zulassungsschein und der digitale Personalausweis fertiggestellt werden.

Lesen Sie auch:

Für die Nutzung des digitalen Führerscheins ist keine aktive Internetverbindung am Smartphone notwendig. Kontrolliert wird er von der Polizei mittels eigener App. Im Ausland wird er allerdings derzeit nicht anerkannt. Für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist der digitale Führerschein auch "ein wichtiger Beitrag für die Cybersicherheit in Österreich". Dem Diebstahl von Daten werde dadurch ein weiterer wirksamer Riegel vorgeschoben.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der digitale Altersnachweis kann von Jugendlichen etwa beim Einkaufen von alkoholischen Getränken sowie von Zigaretten, aber auch beim Kino-und beim Club-Besuch genutzt werden. Zu sehen bekommt der "Prüfer" nur ein Foto, den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und die Information, ob die jeweils geforderte Altersgrenze erreicht ist, also nicht einmal Name oder genaues Geburtsdatum. Auch der digitale Altersnachweis kann offline genutzt werden. "Mein Ziel ist es, in Zukunft alle Ausweise, die in der Geldtasche sind, auch am Handy verfügbar zu haben", so Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.