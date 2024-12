5 Verletzte bei Schlägerei mit bis zu 40 Beteiligten in Innsbruck

Die Auseinandersetzung entbrannte laut Angaben der Polizei bei einer Veranstaltung am Grabenweg. Zunächst gerieten etwa zehn bis 20 Personen aneinander, in weiterer Folge verlagerte sich die Keilerei von der Veranstaltung im Inneren eines Gebäudes auf die Straße. Dort prügelten sich am Ende 30 bis 40 Personen. Mehrere Polizeistreifen schritten ein.

Die Rauferei nahm ihren Anfang gegen 2.40 Uhr und wurde von der alarmierten Polizei unter Kontrolle gebracht und beendet. Die erlittenen Verletzungen seien "voraussichtlich leicht", hieß es. Weitere Erhebungen waren am Sonntag im Gang.

