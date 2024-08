48-Jähriger starb bei Motorradunfall im Bezirk Amstetten

Dies gab die Polizei per Aussendung bekannt. Der Lenker aus dem Bezirk Scheibbs war an einer Kreuzung zwischen Oed und Strengberg frontal gegen den Lkw gestoßen. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die drei Insassen des Lkw blieben hingegen unverletzt.

