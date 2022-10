48-Jährige wird im Waldviertel vermisst

Die Waldviertlerin wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag zuletzt gegen 19.30 Uhr beim Verlassen des Anglerparadieses Hessendorf in Langau in Geras gesehen. Dabei dürfte sie mit ihrem vierrädrigen Leicht-Kraftfahrzeug zu ihrer rund drei Kilometer entfernten Wohnadresse unterwegs gewesen sein. "Ein Unfall oder eine Straftat wird befürchtet", teilte die Exekutive in einer Aussendung mit und bat um Hinweise.

Die Vermisste wurde als rund 1,60 Meter groß, schlank und mit dunklen, langen Haaren beschrieben. Bei dem Kfz handelt es sich um ein silber lackiertes vierrädriges Leicht-Kraftfahrzeug der Marke Aixam, Baujahr 1999, mit Horner Kennzeichen. Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau, zum Fahrzeug oder über verdächtige Wahrnehmungen, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an die Polizeiinspektion Geras (Tel.: 059133-3436) oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.