48-Jährige starb nach Messerattacke im Bezirk Mistelbach

Die Frau wurde von Beamten mit mehreren Stichverletzungen im Bauch in einer Wohnung gefunden, berichtete die Polizei. Ein ebenfalls anwesender 53-Jähriger gilt als tatverdächtig, er wurde festgenommen und soll am Montagvormittag befragt werden.

Seitens der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde eine Obduktion angeordnet. Ebenfalls durchgeführt werden soll eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten.

Gegen 20.00 Uhr ist der Polizei am Sonntag gemeldet worden, dass es in der Wohnung im Bezirk Mistelbach zu Streitigkeiten gekommen sei. Ein alarmierter Notarzt konnte später nur noch den Tod der 48-Jährigen feststellen. Die Stichverletzungen sollen der Frau mit einem Küchenmesser zugefügt worden sein. Vorerst unklar war, in welchem Verhältnis Opfer und Beschuldigter zu einander standen.

