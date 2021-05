476 Corona-Neuinfektionen am Montag

Drei Tage vor den großangelegten Öffnungsschritten wurden am Montag 476 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich gemeldet. Derzeit befinden sich 904 Personen aufgrund von Corona in krankenhäuslicher Behandlung, davon werden 293 Menschen auf Intensivstationen betreut. Bisher gab es in Österreich 637.573 positive Testergebnisse.

