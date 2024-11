46-Jähriger nach Sexualdelikten in Wien festgenommen

Der Mann soll in der Nacht auf Sonntag eine Bekannte in Wien-Landstraße in einem Nachtlokal belästigt und in der Folge auch zu geschlechtlichen Handlungen genötigt haben. Nachdem ein Passant die Polizei alarmiert hatte, wurde der Verdächtige gegen 4.00 Uhr festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.

Zeuge verständigte die Polizei

Der 46-Jährige hatte das mutmaßliche Opfer und dessen Freundin zuvor in das Lokal begleitet. Bereits dort soll er versucht haben die 53-Jährige zu küssen und versucht haben ihr an das Gesäß zu fassen. "Beide Male gab die Frau deutlich zu verstehen, dass der Mann das unterlassen solle", teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Im weiteren Verlauf der Nacht verließen die Frauen das Lokal, auch der Dominikaner machte sich daraufhin - zusammen mit den beiden auf den Heimweg mit der U-Bahn. Die Frau stieg schließlich bei der Station Schlachthausgasse aus, auch diesmal tat es ihr der 46-Jährige gleich. Als sich die 53-Jährige wenig später bei einer Straßenbahnstation auf eine Bank setzte, soll sich der Verdächtige schließlich entblößt und sie mit Gewalt zu geschlechtlichen Handlungen genötigt haben. Ein aufmerksamer Passant verständigte letztendlich die Exekutive.

In Justizanstalt gebracht

Für den 46-Jährigen klickten daraufhin noch an Ort und Stelle die Handschellen. Er wurde bereits von den Beamten des Landeskriminalamts, Außenstelle Zentrum Ost, vernommen, gab sich jedoch nicht geständig, hieß es von der Polizei. Der Verdächtige wurde in weiterer Folge in eine Justizanstalt eingeliefert.

Service: In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200

