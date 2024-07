45-Jähriger starb bei Forstunfall in der Steiermark

Ein 45-jähriger Forstarbeiter wurde gegen 9.00 Uhr bei Holzarbeiten von einem Baum am ungeschützten Kopf getroffen und eingeklemmt. Die Kollegen des Mannes alarmierten daraufhin sofort die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Rumänen feststellen, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am späten Nachmittag.

Ein 49-jähriger Kollege des Mannes hatte kurz zuvor einen Baum außerhalb des Sichtbereichs des 45-Jährigen gefällt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 49-jährigen Serben wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Laut Polizei dürfte der Rumäne bei den Arbeiten vermutlich keinen Helm getragen haben.

41-Jähriger starb in Tirol

Zu einem tragischen Unfall kam es auch in Tirol: Ein 41-Jähriger wurde Dienstagfrüh in Achenkirch (Bezirk Schwaz) bei Forstarbeiten tödlich verletzt. Er hatte zuvor einen Keil aus einem Baumstamm herausgeschnitten.

Sein 59-jähriger Arbeitskollege bemerkte plötzlich, dass der Verunfallte unter einem Baumstamm eingeklemmt am Rücken lag. Es gelang dem Forstarbeiter noch, den 41-Jährigen zu befreien und die Rettungskette in Gang zu setzen, berichtete die Polizei. Der 59-Jährige versuchte, seinen Kollegen zu reanimieren. Er verstarb aber noch an der Unfallstelle.

