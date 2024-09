45-Jähriger soll in Niederösterreich Schuppen und Auto seiner Partnerin angezündet haben

Der Slowake wurde am Dienstag festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Österreich bestreite die Brandstiftungen "vehement", berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Der Schaden beträgt rund 80.000 Euro. Die Partnerin des Verdächtigen wurde durch den Pkw-Brand leicht verletzt.

Brände am 2. Februar und 12. September

Zunächst war heuer am 2. Februar ein Schuppen ausgebrannt. Am 12. September wurde an derselben Adresse ein Pkw durch Flammen zerstört. Beide Brände dürften durch offenes Feuer gelegt worden sein. In der Folge forschte das Landeskriminalamt Niederösterreich den 45-Jährigen als Verdächtigen aus.

