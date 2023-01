45-jähriger Snowboarder bei Lawinenabgang im Lungau verletzt

Der Mann war abseits der gesicherten Pisten unterwegs und löste dabei ein Schneebrett im Ausmaß von 30 mal 70 Metern aus. Der Wintersportler wurde von der Lawine mitgerissen und prallte gegen eine Baumgruppe. Dadurch wurde ein weiteres Abrutschen im Gelände verhindert, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Im freien Gelände fuhr der Mann von der Aineck-Bergstation kommend, in Richtung St. Margarethen im Lungau ab. Der Wiener war ohne Notfallausrüstung in den 40 Grad steilen Osthang eingefahren. Nach der Erstversorgung kam er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Villach.

