45-jährige Deutsche starb beim Skifahren in Tirol

Polizeiberichten zufolge kam die Frau aus eigenem Verschulden zu Sturz, rutschte rund 200 Meter über die harte, leicht vereiste Piste talwärts und prallte dann mit dem Kopf gegen eine Pistenrandabsicherung. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

Die Deutsche fuhr in "langsamen, kurzen Schwüngen am linken Pistenrand talwärts", hieß es. Es handelte sich um eine rote, rund 25 bis 30 Grad steile Piste. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion sowie die Sicherstellung des beschädigten Skihelmes an.