45-Jährige biss Polizistin in den Finger

Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wurde die Polizei gerufen, weil die Frau in einer Wohnung im Bezirk Lend randalierte und Nachbarn bedrohte. Die 45-Jährige beschimpfte und bedrohte dann auch die Beamten, schlug und trat auf sie ein und biss schließlich zu.

"Die Rasende konnte nur durch Anwendung von Körperkraft überwältigt und ihr die Handfesseln angelegt werden", so die Polizei. Die Polizistin musste ihren Dienst abbrechen und sich mit ihrem verletzten Finger in ärztliche Behandlung begeben. Weitere Beamte wurden nicht verletzt. Die 45-Jährige wurde zwar nicht verletzt, wegen ihres Zustandes brachte sie die Polizei aber trotzdem in ein Krankenhaus. Sie wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und weiterer Delikte angezeigt.

