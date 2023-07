44-Jähriger bei Polterabend tödlich verunglückt

Der Feiergast war von einem Traktor-Anhänger gestürzt und dabei gestolpert. Beim Sturz zog er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu und wurde bewusstlos per Hubschrauber in die Christian-Doppler-Klinik geflogen. Auf der Intensivstation erlag er am Sonntagvormittag seinen schweren Verletzungen. Laut Aussendung vom Sonntagnachmittag prüft die Polizei den Unfallhergang.

