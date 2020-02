43-Jähriger wollte gegen Einjährige auf Dreirad treten

Er verfehlte das Kind laut Polizei jedoch um wenige Zentimeter. Die Einjährige blieb unverletzt. Der Mann wurde unmittelbar danach festgenommen.

Bei weiteren Ermittlungen konnte dem 43-Jährigen noch eine Sachbeschädigung an einem Pkw in Terfens (Bezirk Schwaz) nachgewiesen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann, der laut Exekutive an einer psychischen Beeinträchtigung leidet, in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.