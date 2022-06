4.242 neue Corona-Fälle und steigende Spitalsbelegung

Eine Steigerung gab es auch bei den Spitalspatientinnen und Patienten. Österreichweit mussten nun 531 Infizierte im Krankenhaus behandelt werden, um 37 mehr als am Montag. Auf Intensivstationen lagen 43 schwerkranke Covid-Patienten, um sieben mehr als am Montag. Außerdem wurden sieben weitere Todesopfer gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind nunmehr bereits 18.706 Infizierte verstorben. Die AGES meldete bereits am Montag mit 19.973 Toten deutlich mehr als die Bundesländer.

Die Verbreitung der Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 liegt bereits bei rund 30 Prozent. Vor einer Woche meldeten die Ministerien am Dienstag noch 2.240 Neuinfektionen, am Dienstag vor zwei Wochen waren es mit 1.903 weniger als 2.000 Fälle gewesen.

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.298.563 positive Testergebnisse. 4.233.943 Menschen gelten als wieder genesen.

Deutschland: "Gefährdung schon im Sommer"

In Deutschland schnellen die Corona-Zahlen wieder nach oben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 105.840 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 447,3 von 331,8 am Vortag. 107 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Deutschland auf 139.914. Auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser nimmt die Zahl der Patienten wieder zu.

Am Montag waren es 640 nach 611 am Sonntag. Nach dem deutlichen Rückgang der Corona-Fallzahlen im Frühsommer deutet sich nun eine dritte Welle mit Omikron-Virus-Varianten an. Die sich schnell ausbreitenden neuen Varianten sind dabei laut RKI BA.4 und BA.5. "Dies lässt darauf schließen, dass diese Omikron-Sublinien in wenigen Wochen die Mehrzahl der Nachweise ausmachen dürften", heißt es im RKI-Wochenbericht. Es sei mit einem Anstieg der Infektionszahlen und einem erneut verstärkten Infektionsdruck auf besonders gefährdete Personengruppen schon im Sommer und nicht erst im Herbst zu rechnen.

Die EU-Behörde für Seuchenprävention (ECDC) warnte, dass von BA.4 und BA.5 offenbar kein höheres Risiko einer schweren Erkrankung aus als bei anderen Omikron-Formen. Es bestehe aber die Gefahr, dass allein ein Anstieg der Fallzahlen aufgrund höherer Übertragungsraten zu höheren Zahlen in Kliniken und bei den Todesfällen führe. Begünstig werden könnte der erneute Anstieg auch durch einen langsam nachlassenden Impfschutz in der Bevölkerung sein.