42 Straftaten: 39-Jähriger im Burgenland ausgeforscht

Der Mann konnte ausgeforscht werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Wie sich herausstellte, wurde er inzwischen in Kroatien wegen dort ebenfalls verübter Straftaten festgenommen. Er soll nach verbüßter Strafhaft ausgeliefert werden.

Der Slowake soll zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 mindestens 42 Einbrüche in Kellerabteile und Fahrradräume verübt haben. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag, hieß es in der Aussendung. Das Diebesgut soll er dann in der Slowakei verkauft haben. Weitere Erhebungen zu einem möglichen Komplizen laufen noch.

