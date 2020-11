4.135 Corona-Neuinfektionen in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium in Österreich 23.450 Tests durchgeführt worden, von denen 17,63 Prozent positiv ausfielen, im Sommer waren es lediglich fünf Prozent. Damit wurden am Montag 4.135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

2.161 Patienten wurden im Spital behandelt, um 213 mehr als am Sonntag. 336 Patienten bedurften intensivmedizinischer Betreuung – ein Zuwachs um 45 Personen gegenüber dem Vortag. Bisher gab es in Österreich 114.016 insgesamt positive Testergebnisse, 1.159 Todesopfer (plus 29) waren zu beklagen und 71.691 (plus 2.355) sind wieder genesen. Damit waren am Montag aktuell 41.166 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert.

Die meisten Neuinfektionen gab es in Oberösterreich mit 835, gefolgt von Niederösterreich mit 689 und der Steiermark mit 620. Erst an vierter Stelle folgte Wien mit 578 vor Tirol mit 441 und Salzburg mit 404. Vorarlberg registrierte 377 Neuinfektionen, das Burgenland 105 und Kärnten 86.

