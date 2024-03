41-Jähriger stach im Nordburgenland auf Ex-Frau ein

Die 33-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen und dürfte mittlerweile außer Lebensgefahr sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann flüchtete. Eine Fahndung verlief vorerst negativ.

Der ungarische Staatsbürger hinterließ laut Polizei einen Abschiedsbrief. An der Suche nach ihm waren am Donnerstag das Landeskriminalamt Burgenland, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Drohnen, ein Polizeihund und mehrere Streifen beteiligt. Am Freitag wurden die Fahndungsmaßnahmen fortgesetzt. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes.

Alarmiert wurde die Polizei am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr. Ein Nachbar hatte die Messerattacke mitbekommen und den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der APA.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie im Burgenland beim Verein Lichtblick unter 02167/3338, beim Gewaltschutzzentrum Burgenland unter 03352/31420 oder beim Frauenhaus Burgenland unter 0509444000.

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)

Dieser Artikel wurde am 22.03.2024 um 09.44 Uhr aktualisiert.

