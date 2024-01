41-Jähriger raste mit 225 km/h auf A1 Richtung Wien

Ein Pkw-Lenker ist am Mittwoch mit 225 km/h über die Westautobahn (A1) bei Zeillern (Bezirk Amstetten) Richtung Wien gerast. Eine Zivilstreife hielt das Fahrzeug in der Nähe an. Dem 41-jährigen Lenker aus dem Bezirk Baden wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Er wird der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung.

