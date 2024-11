41-Jähriger bei Jagdunfall in Südoststeiermark verletzt

Ein Kollege (69) hatte laut ersten Erkenntnissen der Polizei auf ein offenbar krankes Reh schießen wollen, um es zu erlösen. Dabei dürften Teile der Schrotmunition auch den 41-Jährigen im Bereich der Hüfte, des Oberbauches und des Oberschenkels getroffen haben. Er soll trotz oranger Warnhaube im abschüssigen Gelände kaum zu sehen gewesen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bei einer sogenannten Niederwildjagd bzw. bei der Abgabe eines "Fangschusses" ist es Samstagmittag in Höflach bei Feldbach zu einem Unfall gekommen. Der 69-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark hatte sich nach erfolgter Einweisung gemeinsam mit anderen Jägern in einer Linie am Rand eines Waldstückes nahe der Leitersdorferstraße (L242) aufgestellt. Als Jagdkollegen durch laute Zurufe auf ein offensichtlich krankes Rehwild aufmerksam machten, wollte der 69-Jährige das Wild eigenen Angaben zufolge mit einem gezielten Fangschuss aus etwa 20 Metern von seinem Leid erlösen. Dabei trafen Teile der Schrotmunition den 41-Jährigen.

Gemeinsam mit anderen leistete der Schütze sofort Erste Hilfe, ein Notarzt übernahm, dann wurde der ansprechbare Verletzte ins LKH nach Feldbach gebracht. Er konnte nach ambulanter Behandlung wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Der 69-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme zerknirscht und bedauerte den aus seiner Sicht unentschuldbaren Vorfall mehrmals, der seiner Ansicht nach trotz Einhaltung aller Regeln und Sicherheitsbestimmungen passiert sei. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.