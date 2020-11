400 Meter mit Auto abgestürzt - Lenker tot

Der Mann war mit seinem Fahrzeug im Bereich des Schmitten bei der Abwärtsfahrt vom unbefestigten Forstweg abgekommen. Der Wagen stürzte 400 Meter ab und blieb schließlich in einem Waldstück liegen.

Der Lenker (53) und sein um ein Jahr älterer Beifahrer wurden beim Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Lenker starb noch an der Unfallstelle. Die Bergrettung barg seine Leiche. Der einheimische Beifahrer überstand den Absturz mit Verletzungen. Der Notarzt führte die Erstversorgung durch, anschließend brachte ihn das Rote Kreuz ins Krankenhaus Zell am See.

