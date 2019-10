40-Jähriger soll in Tirol mehrmals auf Mutter eingeschlagen haben

Zudem soll der Mann die Frau am Hals gewürgt und ihr den Mund zugehalten haben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der 40-Jährige wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.

Er war in einer ersten Vernehmung geständig. Der Einheimische wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Bewohner einer benachbarten Wohnung hatte zuvor die Polizei verständigt, weil sie Hilfeschreie hörten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.